L’è servita e con essa la rivoluzione che, forse, coinvolgerà anche. All’allenatore non è bastato vincere lo scudetto e neppure battere il, doveva farlo con il gioco e/o con lo spettacolo, come avevano promesso e sperato i due dirigenti. Invece si è visto poco, quasi nulla e la maggioranza dei tifosi alla fine ha rimpiantoe i suoi atteggiamenti sparagnini, ma rassicuranti. Anche ieri hanno deciso le giocate individuali,Sarri ha molte colpe, ma non più della società che gli ha messo a disposizione una squadra formata da calciatori sbagliati (che il tecnico ha utilizzato con autolesionismo) o spompati (). Ieri si è aggiunto il capolavoro di tenere in campo(infortunato) o di inserire(palesemente rotto), mossa disperata anche perché andava contro il credo diche aveva quasi sempre evitato il tridente pesante (), definendolo poco o per nulla equilibrato. Dybala è stato in campo tredici minuti, poi si è fermato ed è entratoperché Douglas Costa non c’era e questo la dice lunga sulla qualità e quantità della rosa bianconera.Naturalmente Sarri non è stato sollevato subito, i metodi della real casa sabauda richiamano il pugno di ferro in guanto di velluto, quando non si ricorra all’autentica ipocrisia.I fatti hanno dimostrato che, in quel caso come in questo, tutto era deciso prima e solo la vittoria dellaavrebbe fatto cambiare idea alla proprietà bianconera.Dispiace per Sarri e per quello che sembrava un progetto intrigante, mache, da voci interne, non vedono l’ora che avvenga il cambio. Con chi non importa, basta che Sarri se ne vada.e la volontà profusi. Ma dopo il vantaggio di Ronaldo (60’ estemporaneo tiro da fuori ed errore di Lopes), la Juve ha avuto solo due occasioni, entrambe su calcio d’angolo, cone ancora. Il pallone è finito fuori nel primo caso e alto nel secondo, ma per la libertà con cui i due hanno colpito si poteva decisamente far meglio.Molto è stato deciso dall’arbitro tedescoche se è stato molto fiscale sul rigore concesso al(il tocco di Bernardeschi suè minimo per non dire inesistente), ha letteralmente inventato quello assegnato alla Juve. E’ vero, infatti, che il tiro da punizione di Pjanic colpisce il braccio di, ma il suo arto è letteralmente attaccato al corpo. Curiosamente, in entrambe le circostanze, il Var ha ratificato le decisioni senza correggerle o smentirle.Grandi dubbi, invece, ha provocato un rinvio di(subentrato a Pjanic) su(sostituto di Depay): il replay mostra chiaramente il piede dello juventino che colpisce sia il pallone che l’avversario. L’intervento arbitrale per la massima punizione non sarebbe stato uno scandalo.Era il 79’ e la Juve stava già vincendo 2-1, un altro rigore avrebbe probabilmente tolto la possibilità negli ultimi sedici minuti (sei di recupero) di produrre qualche assalto finale, ma di veramente pericoloso la squadra dinon ha prodotto nulla.L’occasione consente di condurci ad uno dei pochissimi meriti di Higuain (fallo conquistato al limite), per il resto l’argentino è apparso un. Nel primo tempo, tra l’altro, è colpa sua se la Juve perde palla in uscita e il Lione riparte creando l’occasione del rigore assegnato.Male anche(ma non è una notizia) anche se, con la Juve sotto di un gol, si è letteralmente inventato una fuga sulla linea di fondo, ha saltato un avversario e pure il portiere, ma è stato fermato a dieci centimetri dalla linea bianca da un intervento difensivo alla disperata.A parte Ronaldo (che nel primo tempo ha accarezzato il gol anche con una punizione deviata splendidamente da Lopes), il migliore è stato Alex Sandro, vero propulsore di gioco lungo la fascia sinistra.Primo perché l’attende ilche ha fatto fuori il, poi perché la squadra è modesta e guidata da un allenatore (l’insopportabile Garcia) con in testa un calcio fatto di difensivismo cholista e contropiede.Resta l’amarezza per l’eliminazione della(che ha compromesso molto all’andata). Possibile anche che a questo punto tornio arrivi il super perdente(mai un titolo, mai una promozione, neanche lo straccio di una coppetta di Lega). Occhio a Simonee, forse, a. Lui ha cominciato nella Primavera della Juve e oggi fa fiorire il miglior calcio d’Italia. Ma alla Juve si deve vincere subito.: p.t. 12' Depay rig. (L), 43' Ronaldo rig. (J); s.t. 15' Ronaldo (J).: s.t. 15' Bernardeschi (J).: Szczesny; Cuadrado (25' s.t. Danilo), De Ligt, Bonucci, Alex Sandro; Bentancur, Pjanic (16' s.t. Ramsey), Rabiot; Bernardeschi (25' s.t. Dybala, 39' s.t. Olivieri), Higuain, Ronaldo. A disp. Pinsoglio, Buffon, Chiellini, Matuidi, Rugani, Demiral, Muratore. All. Sarri.Lopes; Denayer (16' s.t. Andersen), Marcelo, Marçal; Dubois (45' s.t. Tete), Caqueret, Bruno Guimaraes, Aouar (45' s.t. Mendes), Cornet; Toko-Ekambi (22' s.t. Reine-Adelaide), Depay (22' s.t. Dembelé). A disp. Tatarusanu, Diomande, Rafael, Traoré, Jean Lucas, Bard, Cherki. All. Garcia.: Zwayer (Germania).Dingert (Germania).: p.t. 19' Aouar (L), 31' Cuadrado (J), 38' Dubois (L), 42' Depay (L), 44' Bentancur (J); s.t. 31' Lopes (L), 34' Cornet (L), 42' Caqueret (L), 44' Marçal (L).