La Juventus vuole cedere Matteo Brunori a titolo definitivo per 5 milioni di euro. Il Palermo vuole riscattarlo dal prestito, ma deve guardarsi dalla concorrenza di Cagliari, Venezia e Salernitana.



Intanto il club rosanero passa in mano al City Football Group. Secondo la Gazzetta dello Sport, conferma per il direttore sportivo Castagnini come voluto dall'allenatore Baldini. L'unica novità nella dirigenza dovrebbe essere Giovanni Gardini come nuovo amministratore delegato.