La Juventus è al lavoro sul mercato, anche in uscita. Il direttore sportivo Fabio Paratici ieri è volato a Londra per trattare alcune possibili cessioni. Come si legge sulla Gazzetta dello Sport, il terzino sinistro Alex Sandro interessa al Manchester City di Guardiola mentre gli attaccanti esterni Federico Bernardeschi e Douglas Costa sono nei pensieri del Manchester United.