Fabio Paratici è volato a Londra per risolvere il caso Mandzukic. Sull'attaccante croato c'è da tempo il Manchester United ma i due club non riescono ancora a trovare l'intesa per il trasferimento del giocatore. Il blitz in Inghilterra di Paratici, può essere stata anche un'occasione per riaprire il discorso relativo a Paul Pogba, che la Juve vorrebbe riportare a Torino. Altro giocatore che interessa ai bianconeri è Christian Eriksen, in scadenza di contratto con il Tottenham.