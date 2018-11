Il direttore sportivo della Juventus Fabio Paratici ha parlato a Sky Sport a pochi minuti dall'inizio della partita contro il Valencia: "Bisogna qualificarsi. Poi noi non guardiamo tanto al risultato quanto alla prestazione che facciamo, se giochiamo come sappiamo alla fine otterremo il risultato che ci siamo prefissati". Sul sistema di gioco della Juve: "Abbiamo giocatori di qualità. Non dimenticherei che abbiamo giocatori pronti, a disposizione, oppure non disponibili come oggi Bernardeschi o come Douglas Costa che è in panchina, Cuadrado, lo stesso Kean. Logicamente quando hai tanti giocatori di qualità a disposizione cerchi di farli rendere il meglio possibile e il mister in questo è un maestro e lo ha dimostrato già negli altri anni.