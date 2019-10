Fabio Paratici, Chief Football Officer della Juve, parla all'Assemblea degli azionisti odierna dei giovani bianconeri: "In generale ci sono meno calciatori nel mondo che possono giocare nella nostra squadra, anche italiani. Questo è semplice da capire. Altra risposta sul settore giovanile: io ho lavorato 6 anni in una squadra di medio livello come la Samp ed era più facile portare giocatori del settore giovanile in prima squadra. Alla Juve è più difficile, l'obiettivo della Juve non è solo quello di crescere giocatori per il campo ma anche da mettere sul mercato per plusvalenze come è successo con Kean, Audero, Spinazzola e Rogerio".