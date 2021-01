A pochi minuti dalla sfida contro il Bologna, il ds della Juve, Fabio Paratici, ha parlato a Dazn: "Abbiamo vissuto un'altalena di emozioni, perdendo a Milano con l'Inter e vincendo poi un titolo. Non credo che oggi la partita abbia una consistenza particolare, giochiamo ogni tre giorni".



SULLE PAROLE POST-INTER DI CHIELLINI - "Abbiamo un gruppo di giocatori molto responsabili, quelli più anziani come Chiellini, Bonucci e Buffon sono campioni, dobbiamo ringraziarli per ciò che ci hanno dato in questi anni. Quando parlano non lo fanno mai a caso, il campione ferito è sempre pericoloso da affrontare".



SUL MERCATO - "Kulusevski è molto giovane, crediamo molto in lui. Fase di attesa? No, è che non abbiamo necessità. E' un mercato di opportunità, stiamo alla finestra e vediamo se succede qualcosa".