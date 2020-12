Prima della partita contro l'Atalanta, il direttore sportivo della Juventus Fabio Paratici ha parlato a Sky Sport della questione Paulo Dybala e non solo: "Mi sembra che il presidente abbia detto chiaramente qual è la situazione attuale. Lo abbiamo preso 5 anni fa dal Palermo, gli vogliamo bene, supporta sempre la Juve e gioca sempre anche quando non è in condizione perfetta come nell'ultimo periodo. Aveva avuto problemi intestinali, non si allenava con continuità. Prossimamente incontreremo l'agente, erano già in programma, per motivi di Covid non siamo riusciti a vederci di persona. È un argomento importante e delicato, vogliamo vederci di persona".



ATALANTA - “Affrontare l’Atalanta è sempre difficile, negli ultimi anni hanno fatto un grande lavoro e dobbiamo essere orgogliosi di loro come calcio italiano, sia la società, l’allenatore e la squadra hanno fatto un grande lavoro. Hanno portato in alto la bandiera del calcio italiano. Avevo detto più volte che affrontavamo una stagione in continuità e che cambiando allenatore avremmo avuto bisogno di qualche partita in più. Abbiamo fatto rodaggio con le partite di Serie A”.​



GOMEZ - "​Papu Gomez per la Juve? No, assolutamente, è dell'Atalanta e noi siamo contenti dei nostri giocatori".