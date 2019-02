Un'osservatore d'eccezione è presente questa sera all'Olimpico per assistere alla sfida di Champions League fra Roma e Porto. Il direttore sportivo della Juventus, Fabio Paratici, è infatti allo stadio per visionare la gara che vedrà impegnati i giallorossi con un grandissimo obiettivo di mercato: Nicolò Zaniolo.



OBIETTIVO BIANCONERO - Il centrocampista classe '99 è stato ancora una volta schierato nell'undici titolare da Eusebio Di Francesco e il banco di prova sarà doppiamente importante per il presente e per il futuro. Paratici lo stima da tempo e ha confermato nell'intervista concessa questa mattina che è un obiettivo concreto della Juventus per l'immediato futuro.



NON SOLO ZANIOLO - L'ex-Inter non è l'unico osservato speciale da Paratici nella serata romana. Lorenzo Pellegrini è anche lui uno dei profili più seguiti dalla Juventus nel corso degli ultimi due anni e ha una clausola rescissoria da 30 milioni presente nel suo contratto. Calusola rescissoria come quella che ha anche Kostas Manolas, altro nome caldo per quanto riguarda la difesa bianconera. Infine, in casa Porto, non vanno sottovalutato i profili di Oliver Torres (mezzala classe '94) ed Eder Militao (difensore classe '98 a un passo dal Real Madrid). Profili e opportunità da notti europee. Paratici è pronto al colpo.