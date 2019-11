Fabio Paratici, CFO della Juve, è intervenuto ai microfoni di ESPN dopo la vittoria di ieri in Champions League contro l'Atletico Madrid. Tanti i temi toccati: da De Ligt a Cristiano Ronaldo, poi Ivan Rakitic, il centrocampista in uscita dal Barcellona accostato ai bianconeri.



SU RAKITIC - "Abbiamo una grande squadra e in questo momento non stiamo cercando rinforzi. Rakitic è un buon giocatore ma non ci interessa, siamo forti in ogni ruolo".



SU DE LIGT - "Non la vedo così, penso che Matthijs sta giocando molto bene e presto diventerà il miglior difensore al mondo".



SU CRISTIANO RONALDO - "La Juve è contenta di avere il migliore calciatore al mondo e forse della storia, e anche i tifosi sono molto felici".