Fabioha parlato a Sky, prima della gara di Champions contro il Ferencvaros, del rinnovo di Paulo: “È un discorso complicato e che non affronterei in questo momento, abbiamo una partita tra pochi minuti. Con Dybala siamo in ottimi rapporti, stiamo parlando sempre e stiamo affrontando il tema del rinnovo a livello giornaliero e settimanale. Se poi vanno abbassati i costi è un discorso più ampio, che riguarda tutto il mondo del lavoro e non solo il calcio”."È arrivato con questa formula, che abbiamo attuato molto nell'ultimo mercato. Ma come noi altre squadre l'hanno adottata, perché è un momento particolare"."Noi scegliamo di giocare la nostra partita al massimo della concentrazione, guardando a noi stessi. Poi alle undici guarderemo gli altri risultati"."Tra campioni si intendono bene, è un'intesa facile tra persone che condividono un certo status. C'è un bel rapporto: Pirlo ha un bel rapporto con tutti, ma con alcuni per questioni di status ed età è più semplice avere un buon rapporto. Credo che tra loro ci sia un'intesa abbastanza facile"."È un ragazzo esuberante e intelligente, è in Europa da diversi anni ed è abituato a un certo tipo di calcio. Abbiamo grandi aspettative su di lui: ha già un bel livello, ma ha grandi margini di miglioramento. La tattica, la professionalità che abbiamo in Italia è superiore a quella degli altri paesi da questo punto di vista. Poi ci vuole capacità di apprendimento da parte dei calciatori".