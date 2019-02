La Juventus non molla Nicolò Zaniolo: i bianconeri hanno messo gli occhi sul giovane centrocampista della Roma e l'incontro andato in scena a Madrid tra Fabio Paratici e il suo agente, Claudio Vigorelli, è un'ulteriore conferma, sottolinea Tuttosport, di come proseguano i contatti per il classe '99. Il costo è stimato a 50 milioni di euro, ma Monchi non ha perso le speranze: l'obiettivo è blindarlo con un ricco aumento (da 700mila euro a 2 milioni più bonus l'anno), ma molto dipenderà dalla qualificazione in Champions League, competizione che Zaniolo vuole fortemente continuare a giocare e che i giallorossi non possono ora garantirgli. Per questo la Juve si trova a 'tifare' Inter e Milan: se le milanesi centreranno la qualificazione alla Champions escludendo la Roma, l'affare Zaniolo potrebbe diventare molto più semplice.