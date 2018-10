Un blitz a Milano nei giorni scorsi e un altro faccia a faccia già programmato.. E non sarà l'unico appuntamento perché il ds bianconero Fabio Paratici mantiene un ottimo rapporto con l'agente, presto si aggiorneranno, in ballo ci sono diversi discorsi tra entrate, uscite e rinnovi... più che sogni. Perché, un sogno che però, insomma.- Il nome in entrata è quello di, difensore classe '99 dell'Ajax di cui si parla da tempo e sempre meglio.Progressi evidenti per l'olandese, Paratici lo conosce a memoria e si è aggiornato con Raiola sulla situazione del centrale che promette benissimo ma non è l'unico sulla lista della Juve:, de Ligt è sottolineato in rosso. L'altra situazione da discutere è legata al futuro di: la Juve non vuole perderlo, apprezza la sua crescita,. Un'alternativa porta alla cessione con recompra ma è più difficile, viste le cifre che adesso sfiorano i 18/20 milioni di euro dopo le tante offerte rifiutate in estate.. Raiola è convinto del percorso del francese in bianconero, un'altra scadenza 2020 da sistemare entro l'anno che verrà. Tra Mino e la Juve, lavori in corso...