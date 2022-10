Il centrocapista della Juventus in prestito dal PSG, Leandro Paredes, si è fatto un nuovo tatuaggio.



Il tatuatore Valentino Russo, famoso per essere l'artista dietro ad alcuni dei tatuaggi più belli della Serie A e non solo (dalla schiena di Matteo Politano alla gamba di Lorenzo Insigne), ha postato sul suo profilo Instagram il suo ultimo capolavoro: il centrocampista argentino si è fatto tatuare sul petto da una parte lo stadio del Boca Juniors, la Bombonera e sua prima squadra, e dall'altra l'immagine dei suoi due figli.