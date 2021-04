Juan Cuadrado, esterno della Juventus, parla a Sky Sport in vista della ripresa del campionato: "Abbiamo approfittato per lavorare, fisicamente e duramente. Da tempo non ci capitava. Abbiamo messo benzina nelle gambe per finire bene la stagione, non capita mai e abbiamo lavorato molto. Mi sento bene fisicamente, questa pausa ci aiuta tantissimo. Quando viaggiamo e poi torniamo è difficile, c'è stanchezza, cambio orario. Ora siamo più rilassati e abbiamo lavorato bene".



SU BENEVENTO - "Benevento? Difficile da digerire. Sapevamo l'importanza di fare risultato, ma non l'abbiamo fatto. Tanto tempo poi ad allenarti, a pensare a questa partita. Dovevamo vincerla per arrivare a queste due partite, anche a quella del Napoli, con delle vittorie. Ora ricominciamo per vincere tutte quelle che mancano"