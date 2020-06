Dybala signing YNWA to Dele Alli while playing FIFA pic.twitter.com/W6q2qBtXtZ — MT (@MT_Futbol) June 7, 2020

Paulo, numero 10 della, ha giocato a Fifa, contro Dele, stella del, utilizzando ile cantando, per caricare i suoi ragazzi, You'll never walk alone. E, nella diretta col 20 degli Spurs, la Joya ha parlato anche della sua condizione fisica.Colpito dal coronavirus nel corso della quarantena, Dybala parla così: "Sì, avevo il coronavirus, ma ora mi sento molto meglio.. Noi (la Juventus, ndr) siamo tornati ad allenarci, il calcio sta tornando. Presto faremo ciò che amiamo di più. Spero che potremo divertirci e far divertire gli appassionati. Penso che sarà utile perché avremo molte partite di calcio consecutive, e persone come noi che adorano questo sport meraviglioso avranno la possibilità di guardare una partita diversa ogni giorno". La Juve scenderà in campo venerdì sera nel ritorno della semifinale di Coppa Italia contro il Milan. Si parte dall'1-1 dell'andata.