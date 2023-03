"Il verdetto non regge, così sarà annullato". Non ha dubbi Pierluigi Matera, professore e avvocato che si è pronunciato in merito alla possibile sentenza del Coni, chiamato a togliere o confermare i 15 punti di penalizzazione alla Juventus per il caso plusvalenze. Intervistato da Tuttosport, Matera, che ha scritto il Codice della Giustizia Sportiva, ha aggiunto: "Il mio parere è che che sul diritto abbiano finito per prevalere la portata suggestiva e la forza evocativa della vicenda giudiziaria penale. Ma la suggestione non può confondere l'opinione popolare, non può abbagliare i tecnici".



IL RICORSO - Entro fine aprile il Coni sarà chiamato ad esprimersi dopo il ricorso della Vecchia Signora: "Non vedo margini per una conferma, dovrà riformare senza rinvio - ha aggiunto Matera -. Il rinvio, infatti, è previsto solo quando risultano necessari “ulteriori accertamenti di fatto”, ma ormai siamo al quarto grado di giudizio, o quando “le parti ne fanno concorde richiesta. Non annullare inoltre, lascerebbe aperta alla Juve la strada del Tar: il club bianconero non potrebbe più demolire la penalizzazione, ma chiedere una tutela risarcitoria".



IL TAR - "La suggestione prevale sul diritto - prosegue Matera -. la Corte d'Appello nelle motivazioni cita Pjanic-Arthur e la fattura del Marsiglia, ma non sono mai stati utilizzati dalla Procura. Il Tar, sulla nota nascosta infine, ha aperto una crepa in un'impostazione che non tiene".