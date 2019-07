Giorgio Perinetti, fresco ex direttore generale del Genoa, ha commentato il mercato della Juventus ai microfoni di Tuttosport: «Le scelte di molte società importanti stanno puntando soprattutto sulla qualità del gioco, sulla bellezza. Penso a Sarri che rappresenta una svolta per la Juventus. E poi al ritorno di un allenatore di livello internazionale come Antonio Conte in Italia, e ancora Giampaolo che avrà la sua prima occasione con una big al Milan. Ovviamente c'è anche il Napoli con un altro nome pesante come Ancelotti in panchina».