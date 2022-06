L'ex difensore della Juventus Nicola Legrottaglie, intervistato da RBN, parla del futuro di Matthijs de Ligt: "Come caratteristiche a me il giocatore è sempre piaciuto. Credo, però, che non si sia mai davvero inserito nell'ambiente. Non gli ho mai visto una vera leadership, dall'esterno lo si è percepito un po' in disparte rispetto al gruppo. Diciamo che non ha fatto di tutto per farsi volere bene. La Juventus non farà certamente muro con l'entourage del giocatore ma lo cederà una volta pronta una valida alternativa. O almeno c'è da aspettarselo. Non credo che la Juve voglia sbilanciarsi prima di trovare una soluzione".