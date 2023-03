Virtualmente è seconda in classifica e Allegri non perde occasione per ricordarlo. Una volta ha contato anche i 2 punti con la Salernitana.lui insomma di alibi ne ha almeno quante le critiche, anche nostre, che lo accompagnano dal primo giorno di lavoro.e se la Juventus vince altre 2/3 partite, e magari nel frattempo accorcia appena un po’ la strada dal Napoli, stai a vedere che ci sarà qualcuno, pensando al Coni,poche ore dopo essere stato depositato al Coni. Sarà probabilmente un atto strategico, a noi pare soprattutto un modo per scaldare il popolo bianconero,La difesa del club ripercorre la linea già esposta davanti alla Corte federale di appello, cominciando con quel “non ci sono fatti nuovi” per cui il precedente giudizio di assoluzione non poteva essere revocato. La sentenza del giudice Torsello ha spiegato invece come gli atti paracadutati dall’inchiesta penale Prisma siano stati, altroché, “nuove evidenze”.Certo è che dire “la Juventus non andava condannata” perché così dice il ricorso bianconero è al momento solo una speranza di chi quel ricorso ha scritto. Ribaltare un verdetto negativo è peraltro l’obiettivo di tutti quelli che ricorrono.il 29 gennaio. A febbraio ha solo e sempre vinto (6 volte), eccezion fatta per l’inopinato pareggio casalingo col Nantes, poi ampiamente ribaltato in Bretagna. Allegri ha definito il telaio, nel quale di volta in volta inserisce gli attori, che se stanno bene, certo non gli mancano.per la doppia manovra stipendi e la partnership con le “società amiche” è un doveroso atto di rispetto alla realtà. Ed è giusto ricordarlo almeno quanto le tabelle della rincorsa-miracolo,da qui a fine stagione, e probabilmente anche oltre, compreso il mercato, con rinnovi (quelli di Di Maria e Rabiot, per esempio) che nessuno in società ora può discutere, semmai i giocatori volessero farlo.anzi. Inutile ricordarle qui, perché le conoscono tutti.(e domenica incrocia la Juventus). E chissà cosa racconterà Ronaldo, presto anche lui interrogato dai magistrati di Torino. Difficile ipotizzare che il 27 marzo, udienza prevista davanti al gup, non si apra anche un processo penale, tempi lunghissimi e nessuna conseguenza diretta sull’andamento sportivo.@GianniVisnadi