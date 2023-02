a indicare la volontà di aggredire l’avversario, per chiuderla in fretta, soprattutto di vincerla e mettere in banca il passaggio del turno.Si prende un punto e lascia tutti i rimpianti alla Juventus. Fatti i conti, bruttina: diciamolo. Poco fortunata, compreso il rigore non fischiato a tempo scaduto per il fallo fischiato a Bremer in attacco. Un altro arbitro poteva vedere il mano del difensore francese, questo ha visto la spinta del brasiliano bianconero. Che siano già le sanzioni dell'Uefa? (Battuta, ma non troppo). Polemiche certe, ma resta una Juve bruttina, incapace di battere in casa la 13esima in classifica del campionato francese. Nulla di compromesso, la teorica differenza fra le due squadre resta enorme,che le squadre italiane non hanno mai vinto, probabilmente anche perché nessuno ha mai veramente provato a farlo, nemmeno la Juve di Conte, nel 2014, più interessato al record di punti in campionato (102) che a vincere il trofeo del giovedì.un po’ per necessità, perché quest’anno le Coppe, anche quella italiana, saranno le uniche manifestazioni in cui i bianconeri saranno arbitri del loro destino, in cui varranno i risultati ottenuti sul campo.Di certo, per la Juventus non è cominciata benissimo e il rischio è che finisca anche peggio.anche se alla vigilia, rivisitando la storia, si è provato a farlo più grande di quanto non dica la cronaca. Di certo c’è che è al 13esimo posto nel campionato francese, non della Premier, e il meno 28 dal PSG capolista è maturato tutto sul campo, per capirci.E la partenza in effetti è da grande squadra e grande serata, come la cornice dello Stadium, di nuovo pieno come in passato succedeva ogni volta e invece adesso è una notizia.Buona spinta, Di Maria come mai a Torino e che a tratti pare quello della finale, non fosse che l’avversario è diverso, nazionalità a parte. Doveva essere facile e facile sembra, poi, quasi senza un perché cambia tutto e il Nantes smette di soffrire e comincia ad alzarsi. È lì che Chiesa arretra e Vlahovic sparisce, che Fagioli balbetta e che Paredes comincia come al solito a menare, giusto per fare vedere che c’è ancora.che è in contropiede, ma di quelli fatti bene e che tante volte ha fatto anche la Juventus. Szczesny fulminato e Juventus ferita.L’ultimo guizzo di Di Maria è la traversa su calcio d’angolo e fatti i conti è anche l’ultimo guizzo della Juventus, che poi rischia di nuovo lasciando ampie praterie agli attaccanti francesi, nel vano tentativo di provare a vincere.@GianniVisnadi