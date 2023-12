Primo a farsi sotto, mentre gli altri nomi vanno e vengono, il suo rimane in prima linea. Così Pierre-Emile Hojbjerg resta ancora uno dei centrocampisti più vicini alla Juve per gennaio, anche se ai bianconeri e all'Atletico Madrid si è aggiunta la concorrenza del Napoli. Il Tottenham fissa il prezzo, 25 milioni possono bastare, ma è la condizione dell'obbligo di riscatto che ancora non convince la Juve che vorrebbe un prestito con diritto. Si tratta.