Patto tra Agnelli e Allegri. L'allenatore della Juventus ha risultati simili a quelli di Pirlo, ma non è in discussione. Come si legge su Tuttosport, a differenza del suo predecessore la proprietà gli riconosce una crescita nel corso della stagione, il ritrovamento di compattezza e disciplina e una prospettiva migliore in vista della prossima annata.