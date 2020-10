Momenti di preoccupazione questo pomeriggio per Dejan Kulusevski. Oggi lo svedese ha terminato, così come tutti i suoi compagni alla Juve, l’isolamento fiduciario, in quanto l’esito degli ultimi tamponi ha dato esito negativo. Dopo 10 giorni è potuto tornare a casa ma, come riferito da Sky Sport, ha vissuto attimi di paura a causa di un incidente automobilistico che ha coinvolto il padre, che lo stava venendo a prendere alla Continassa. Fortunatamente nessuna conseguenza grave, se non per la macchina, finita ko. Dejan e il padre sono dovuti tornare a casa in taxi.