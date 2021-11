Ansia e paura in casa Juventus per ​Wojciech Szczesny nel prepartita della sfida contro l'Atalanta. Il portiele polacco ha infatti accusato una brutta botta al ginocchio proprio prima dell'inizio del riscaldamento al punto da costringere Mattia Perin a tenersi pronto a giocare dal 1'. L'allarme sembra rientrato, ma Szczesny ha comunque interrotto prima del solito il rito prepartita rientrando in anticipo negli spogliatoi.