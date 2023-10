Subito è impossibile. A giugno qualche possibilità in più ci sarà. Sempre che non rinnovi il contratto. C'è anche Piotr Zielinski sul taccuino degli obiettivi della Juve targata Cristiano Giuntoli: vicino all'addio in estate, il polacco ha resistito alle proposte dell'Arabia Saudita e oggi è un punto fermo del Napoli di Rudi Garcia. Ma il rinnovo ancora non arriva. E allora la Juve pensa anche a lui.