Andrea Cambiaso è sempre più vicino alla Juve. Per l'esterno del Genoa, prima del via libera alle visite mediche e dunque alla firma del contratto e all'ufficialità, manca l'ultimo incastro. Per trovare la quadra e chiudere l'affare, resta solo il sì di Radu Dragusin: il difensore bianconero sembrerebbe infatti al momento deluso della decisione della società, ma pronto in ogni caso a rimettersi in gioco in Serie B.



FUTURO IN DUBBIO - In caso di esito positivo di una trattativa vicina alla chiusura, la permanenza di Cambiaso in bianconero è oggi tutt'altro che scontata. Viste le presenze in fascia di Pellegrini e Alex Sandro, la Juve valuta anche il prestito per permettere al classe 2000 di accumulare esperienza in Serie A. Sull'esterno si è già mossa la Salernitana e il giocatore piace a Bologna e Sampdoria. Prima di dare il via libera a un eventuale trasferimento, in ogni caso, Massimiliano Allegri valuterà il giocatore in ritiro. La palla adesso è nelle mani di Dragusin, l'ultimo tassello prima di innescare i successivi movimenti.