Giorgio Chiellini vuole il decimo scudetto. Di fila. Il centrale bianconero, già in quest'ultimo periodo da calciatore 35enne, ha mostrato di avere abilità non comuni oltre il campo. Come scrive Tuttosport, "c'è chi si aspetta di vederlo come il prossimo amministratore delegato della Juventus. Non ci sono progetti stesi o abbozzi di accordo, ma c'è chi afferma in modo perentorio che il giocatore ha la strada segnata nel solco della dirigenza. Ha lo stile e le conoscenze per governare il club di cui adesso è capitano. (...) Dicono che non vada d'accordo con Sarri, il che è relativamente falso, visto che il tecnico lo ha mandato in campo ogni volta in cui ha potuto e goduto del suo aiuto extra che ha trasformato Giorgio in secondo allenatore".