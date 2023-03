Quella relativa al rientro in campo didopo l'infortunio patito contro il Friburgo nella gara di andata degli ottavi di finale di Europa League è unacome suggerirebbe l'esclusione di lesioni data dagli esami strumentali. Il giocatore, infatti, ha accusato, quella interessata, dunque Allegri non ha potuto sbilanciarsi troppo prima della Sampdoria:". Ora che siamo a martedì,Dato chela giornata difornirà certamente delle. Il campione d'Europa 2020per capire se potrà mettersi a disposizione già contro i tedeschi oppure se dovrà mordere il freno fino al derby d'Italia di domenica sera contro l'Inter, gara entro la quale Allegri spera di poter recuperare anche Arek Milik. Eppure, stando a quanto filtra dalla Continassa,. Lasulle condizioni dell'esterno ex Fiorentina deve essere fatta, fermo restando che più si va avanti e più il rientro si avvicina.Da lunedì il campionato si ferma per fare spazio ai vari impegni delle Nazionali, dunque anche questo potrebbe entrare nel quadro delle valutazioni: in base alle condizioni generali della rosa bianconera tra giovedì e domenica, Chiesa, Allegri e lo staff della Juve potrebbero decidere diper poter contare su un numero 7 tirato a lucido per il rush finale della stagione. Ovvero il periodo che potrebbe regalare alla Vecchia Signora qualche soddisfazione in una stagione altrimenti davvero complicata.