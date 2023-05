La Juventus spinge con forza per portare a Torino il centrocampista del Sassuolo, Davide Frattesi. Il club bianconero sta lavorando per abbassare la richiesta economica e la valutazione del cartellino della mezzala italiana con l'inserimento di una o più contropartite tecniche. Secondo la Gazzetta dello Sport la richiesta dei neroverdi è ricaduta su Iling-Junior che però non gradirebbe la destinazione. Più probabile che Nicolò Rovella, che rientrerà dal prestito al Monza, possa essere girato in Emilia.