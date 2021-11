Il centrocampo della Juve ha bisogno di un ampio restyling, ma i soldi sono quelli che sono. Tra le varie opzioni low cost si cerca l'uomo per rinforzare la mediana bianconera. Ma si pensa anche a un secondo colpo, che poi la Juve ha già messo a segno: in fase di studio l'arrivo con sei mesi d'anticipo di Nicolò Rovella ancora in prestito al Genoa. Proprio lui che sta tornando al centro delle pagine di cronaca suo malgrado, per quella maxi operazione di scambio legata al suo acquisto: 18 milioni più 2​0 di bonus, con la coppia Portanova-Petrelli finita in rossoblù complessivamente per 18 milioni più 1​0 di bonus.