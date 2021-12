Vendere, vendere, vendere. Non c'è altra via per tenere vivo il sogno Dusan Vlahovic in casa Juve. A gennaio non se ne parla, per giugno bisogna battere la concorrenza di mezza Europa. E ora le condizioni stanno cambiando, sia quelle del serbo che pure aveva dato alla Juve una corsia privilegiata, sia quelle della Fiorentina convinta di poter realizzare più dei 75 milioni chiesti in un primo momento.