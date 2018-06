Aleksandrviene osservato con particolare attenzione dalla Juventus. Il centrocampista di 22 anni del Cska Mosca è valutato circa 20 milioni ed è atteso tra i protagonisti della nazionale padrona di casa nei Mondiali che stanno per cominciare. Secondo quanto riporta Tuttosport, la dirigenza bianconera vuole stringere i tempi per evitare l'impennata della quotazione a seguito di possibili buone prestazioni in questo mese di giugno. Il quotidiano torinese parla quindi di un imminente contatto tra i club in questi giorni, almeno per stabilire le condizioni dell'affare prima del via ai Mondiali.