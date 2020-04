La Juventus sta studiando il futuro di Gonzalo Higuain con particolare attenzione. La dirigenza spera di riuscire a convincerlo ad accettare di tornare in Argentina già da luglio o tra un anno; così nascerebbe un affare alla Tevez, ovvero cederlo e liberarsi di uno stipendio in cambio di un giovane promettente come fu Bentancur. Lo riporta il Corriere della Sera.