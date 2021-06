Tanti i nomi sul tavolo, determinante sarà la parola di Claudio Filippi, molto più che un semplice preparatore dei portieri, anche qualcosa di simile a un capo-osservatore per il ruolo dell'estremo difensore. Il profilo, anche per tutelare lo stesso Szczesny, sembra essere quello di un portiere di esperienza ma non ingombrante, che sappia farsi trovare pronto senza creare un reale dualismo con il titolare.- Destinato alla cessione Mattia, a un anno dalla scadenza del contratto e con ingaggio pesante, può anche restare al Genoa ma ci sono varie opzioni sul tavolo suo e dell'agente Alessandro Lucci. Complessa l'ipotesa Salvatore, sempre legata più a questioni di lista che non di campo l'ipotesi Mirante che sembra piuttosto vicino invece al Torino, non è decollata l'ideaportiere argentino che conosce il campionato italiano, è in uscita dal Manchester United e continua a essere tenuto in seria considerazione. Mentre negli scorsi giorni è tornata di attualità anche una carta che conduce in Brasile. Si tratta di quella che conduce aChe non guasta di sicuro. Tante opzioni, tante opportunità, anche altre sono in fase di valutazione. Ma occhio a Diego Alves e Romero, per il vice-Szczesny potrebbe diventare un grande clasico.