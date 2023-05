In pratica non gioca da prima del Mondiale. Ma Thomas Meunier è uno di quei giocatori che non sono mai usciti dai radar bianconeri. E non avendo un enorme budget da investire, in casa Juve per il dopo-Cuadrado torna d'attualità anche il profilo dell'esterno belga del Borussia Dortmund, in scadenza al 30 giugno 2024.