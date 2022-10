Momento teso in casa, la squadra stenta e si è radunata per ritrovarsi. I tifosi si dividono e. E tra i più desiderati per il postc’è Igor. Dopo l’ottima parentesi all’, il croato è statoe, dopo le prime difficoltà, ora- Con la vittoria in casa dello, i francesi si sono rimessi in corsa in uno dei gruppi più equilibrati del torneo e sono i. Ma le cose per Tudor e il Marsiglia vanno più che bene anche in campionato. Payet e compagni sonoL’ultimo turno li ha visti inciampare in casa contro, un intoppo che non rovina un inizio di stagione super coninattese per la stessa stampa francese, in dieci partite.- Tudor era arrivato all’OM tra loPrendeva la squadra dall’idolo dei tifosi, Sampaoli, e doveva mettere a posto un ambiente e una rosa di difficile gestione. L’impatto è stato duro:. Il capitanoera andato infatti dalla dirigenza e dal presidenteper chiedere che fosse cambiata la guida tecnica, così non è stato e i risultati lo premiano. Ormai riconosciuto come leader del progetto,e diventato presto perno fondamentale della squadra.- Al Marsiglia Tudor sta affermandosi a livello europeo e guadagnandosi gli occhi delle big, inclusa la Juve. Il croato in bianconero è stato protagonista da calciatore dal 1998 al 2005, in una seconda parentesi nel 2006/2007 e daL’esperienza nello staff dell’ex centrocampista però non è andata come desiderato. Lo stesso allenatore aveva dichiarato che"Alla Juve mi ha chiamato Pirlo. C’era una lista con cinque nomi compilata dalla società e", aveva detto. Domenica con il suo Marsiglia Tudor farà visita alla capolista. Obiettivo: fare meglio dei bianconeri, che al Parco dei Principi hanno perso, e mettere un altro mattone per un ritorno in futuro a Torino.