Juve, per Kean rinnovo e prestito: la Fiorentina fa sul serio, ma dalla Ligue 1...

Moise Kean valuta il suo futuro, anzi il suo presente. C'è la Fiorentina che fa sul serio, il Monza non lo convince. E spunta il Rennes, che già ci aveva provato in estate senza successo. Altri club sono attesi, per questo Kean prende tempo. Pur sapendo che ora come ora, il prestito sarebbe la soluzione migliore sia per lui che per la Juve. Anche dopo il rinnovo di contratto.