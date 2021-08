Sono stati compagni di squadra nel Sassuolo nel 2019, anche se solo per sei mesi. Poi si sono incrociati ad Euro 2021, all’esordio per entrambi, nel primo capitolo di una storia incredibile, che già lasciava intravedere, seppur timidamente, un finale indimenticabile per noi italiani. Oggi i loro destini potrebbero incontrarsi ancora, anche se a distanza. Da mesi Merih Demiral ha chiesto la cessione alla Juve e i bianconeri lo hanno messo sul mercato. Da ancora più tempo Locatelli vuole vestire la maglia della vecchia signora, con la quale continua a scambiarsi messaggi d’amoreche non sono però ancora confluiti in qualcosa di concreto., per prendere il posto di Romero,La sua partenza però non basta per sbloccare l’operazione.. Nelle prossime ore è previsto un nuovo incontro, perché la volontà di tutti quella di trovare una quadra.perché, al di là dei soldi che arriveranno, fra questa e la prossima estate, da Demiral,e, al momento, non ha intenzione di alzarla.