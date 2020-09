a caccia dell'erede di Gonzalo Higuain e più in generale di un centravanti di caratura internazionale che si sposi al meglio dal punto di vista tattico con Cristiano Ronaldo,, il cui approdo resta legato all'esito della trattativa tra Roma e Napoli sull'asse Milik-Under-Riccardi, col possibile inserimento di altri calciatori per far quadrare i conti. E proprio in virtù di questa delicata situazione fatta di sofisticati incastri economici, anche l'Inter si è rifatta sotto per il capitano giallorosso incontrando il suo agente Silvano Martina - Elementi da tenere in considerazione ma che, almeno per ora, non scalfiscono la pole position guadagnata dalla Juve per Dzeko, intrigato dal progetto che il nuovo tecnico bianconero vorrebbe costruire attorno a lui., ufficialmente ai margini della programmazione futura del Barcellona e di Ronald Koeman.- l'ultima di una carriera gloriosa - altrove. Senza dimenticare il nodo della risoluzione del suo rapporto col club blaugrana, a cui l'uruguaiano è legato fino al 2022.- Suarez ha reagito d'impeto quando, con una telefonata della durata di circa un minuto, Koeman gli ha comunicato come non potesse far parte del nuovo corso:. Ecco perché la Juve, pur stravedendo per il terzo miglior marcatore nella storia del Barcellona, non ritiene che ci siano al momento i margini per accelerare.per il Pistolero. Liberatosi dei pesantissimi ingaggi di Thiago Silva, il club vice-campione d'Europa ha maggiore libertà d'azione e un alleato nella sua rosa come Neymar, che sarebbe ben lieto di riabbracciare un fuoriclasse come Suarez dopo la fortunata avventura con la maglia del Barcellona.