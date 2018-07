Daniele Rugani sembrava a un passo dal Chelsea. Adesso, riporta La Gazzetta dello Sport, la situazione potrebbe essersi ribaltata, perché la clamorosa possibilità di un ritorno alla Juventus di Bonucci di rimbalzo allontanerebbe il difensore ex Empoli dall’Inghilterra (con l'eventuale cessione di Caldara). La trattativa con i Blues non è ancora decollata e da Torino fanno sapere che non sono interessati a trattare.