come sempre gli accade, ha fatto ampiamente discutere con la sua ultima intervista concessa in occasione del Golden Boy che sarà assegnato ad Erling Haaland, ma ha anche scatenato il toto-mercato attorno al futuro difacendo letteralmente sognare ad occhi aperti i tifosi della Juventus per un suo possibile ritorno. Una possibilità che oggi appareDal punto di vista delContropartite tecniche, pagamenti dilazionati, bonus condizionati, sono tutte chance che la dirigenza bianconera potrà giocarsi, ma non renderebbero più semplice sostenere l'acquisto di Pogba. Il problema più grande, infatti, è legato allo status contrattuale del francese che con i Red Devils guadagna circaa bilancio e allora come può questa Juve permettersi l'acquisto di Pogba?Servirà giocoforzae il nome più importante è sicuramente quello di Sami, che guadagna oltre 6 milioni di euro e ha il contratto in scadenza a fine stagione. Un altro nome possibile è quello di Federicoche nelle rotazioni di Pirlo non ha un ruolo primario e ha molto mercato (oltre ad essere assistito da Raiola). Anche lui guadagna tanto, 4 milioni annui fino al 30 giugno 2022. Poi ci sonorispettivamente 3 milioni, 4 milioni e 6 milioni di euro, che in questa stagione non incidono (nella totalità o in parte), ma che il club deve conteggiare in caso di ritorno a Torino. Infine non va inoltre dimenticato anche l'ingaggio di, oggi ancora a bilancio per 5,5 milioni di euro fino al 30 giugno 2022. Difficile che l'ormai ex comandante accetti al rescissione, ma anche il suo addio, come quello degli altri, potrebbe consentire alla Juve di poter sognare un super colpo "alla Pogba".