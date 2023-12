La Juve segue Joshua Zirkzee, anzi lo elegge quale centravanti ideale per il futuro. Non spaventano nemmeno quei 40 milioni come prezzo di partenza, anche se non basteranno per portarlo via da Bologna. Prima è però necessaria una cosa, la cessione di Dusan Vlahovic: solo dopo la Juve potrà davvero giocare la sua partita.