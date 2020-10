Come svela La Gazzetta dello Sport, uno dei nuovi acquisti della Juventus sta lasciando perplesso in un dettaglio Andrea Pirlo. L’allenatore riconosce le qualità di Arthur, arrivato dal Barcellona in cambio di Miralem Pjanic, ma non è contento del suo gioco troppo orizzontale e corto. Vuole più profondità, più gioco verticale e meno orientato all’allargare sempre l’azione. Ecco perché non è ancora entusiasta del brasiliano.