Gonzaloè in partenza: il centravanti della Juventus, infatti, resta al primo posto nella lista dei giocatori cedibili sul taccuino della Vecchia Signora. Ma da dove parte questa decisione? Anche La Gazzetta dello Sport riporta alcuni retroscena da non sottovalutare: tra Allegri e il Pipita, infatti, non c’è stato più lo stesso feeling del primo anno. Galeotta è stata l'esclusione nella finale di Coppa Italia, match a cui Gonzalo teneva particolarmente. Da qui, la decisione della Juve di puntare sul tecnico, 'scaricando' il centravanti.