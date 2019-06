Alban Lafont può lasciare la Fiorentina. E la Fiorentina è pronta quindi a bussare alla porta della Juve, nel vero senso della parola. C'è Mattia Perin in uscita, non è più un mistero. E allora il club viola pensa a lui, assistito dallo stesso agente di Vincenzo Montella: la Juve ovviamente apre alla cessione, bisogna far spazio al ritorno di Gigi Buffon. Sperando di poter far valere la posizione di Perin anche all'interno della trattativa per Federico Chiesa. Intanto su Perin resta anche la Roma, così come ci sono le due squadre di Siviglia.