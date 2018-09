Il Corriere di Torino, in edicola oggi, ha analizzato la situazione di Mattia Perin, secondo portiere della Juventus, che anche questa sera contro il Frosinone guarderà i suoi compagni dalla panchina, in attesa dell'esordio previsto per mercoledì, contro il Bologna.



"Zero (minuti) al migliore. I dati dell’ultimo campionato dicono che Mattia Perin è il più forte portiere italiano che gioca in Serie A. Anzi, che siede in panchina, perché la sua prima uscita ufficiale con la maglia della Juventus è ancora rimandata. Scartabellando le statistiche della stagione scorsa, chiusa da Perin con il 75,15% di tiri parati (ben 128 interventi in 37 partite), si scopre infatti come soltanto tre portieri con più di 20 presenze avevano fatto meglio di lui: il brasiliano Alisson (79,26%) ora tra i pali del Liverpool, l’ex bianconero Gigi Buffon (75,86%) e l’interista Samir Handanovic (75,21%). Sul podio ci sarebbe anche Pierluigi Gollini (76,47%), ma le appena 7 partite disputate con l’Atalanta rendono la statistica meno attendibile per la valutazione finale. Perin, che ha chiuso lo scorso campionato con 12 clean sheet (secondo italiano dopo Sportiello, a quota 14), ha staccato di gran lunga i suoi principali competitor per la maglia azzurra: il titolare della Nazionale Gigio Donnarumma concluse infatti con il 68,42% di interventi riusciti, il suo vice Sirigu arrivò al 71,52%. Avanti di questo passo, a sentire le ultime dichiarazioni per niente rassicuranti del ct Roberto Mancini, l’ex capitano del Genoa rischia di essere sorpassato in chiave azzurra anche da Cragno, titolare al Cagliari: «Il fatto che Perin non giochi nel suo club è un problema. Ad oggi ci sono gerarchie consolidate». Un rischio che il portiere aveva intuito e deciso di correre sin da primo momento. Dal posto fisso al Genoa al precariato alla Juventus. Perin era consapevole di partire come secondo, ma lo spazio per lui rischia seriamente di essere ridotto a una manciatina di partite di campionatoealla Coppa Italia. L’ultimo suo post pubblicato su Instagram è stato commentato dal cantautore londinese Jack Savoretti, origini liguri e cuore genoano: «Sii forte, amico», è l’incoraggiamento al bianconero ancora a secco di minuti, con il baby Moise Kean, del terzo portiere Carlo Pinsoglio e degli infortunati Andrea Barzagli, Mattia De Sciglio e Leonardo Spinazzola".