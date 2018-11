. È tornato in campo ieri, nella sfida vinta per 2-0 dallacontro la Spal, dopo, che per colpa dei bianconeri aveva perso la Nazionale, che si era giocato il futuro. In silenzio, concentrato, guardando avanti. Consapevole del ruolo da dodicesimo che Beppe Marotta e Fabio Paratici gli avevano prospettato, ma anche che le sue occasioni non mancheranno. E se da Juve-Bologna del 26 settembre a ieri era sempre rimasto fuori non è stato perché Massimiliano Allegri non credesse in lui, ma a causa di un, come annunciato la scorsa settimana dal ct Roberto Mancini., che dopo una vita passata al Genoa, dove era diventato capitano e idolo, aveva capito che l'estate scorsa era quella giusta per fare il salto a qualità e provare a giocare per qualcosa di più che la salvezza. Da qui, la scelta di cambiare, di provare a mettersi in gioco su un altro livello., quella che gli avrebbe potuto garantire un posto da titolare dopo l'addio di Reina., ma la chance di fare esperienza alle spalle di Szczesny per qualche tempo e poi, magari, prenderne il posto., andando anche incontro, appunto, a tanti giudizi negativi.Una decisione chiara fin dalla fine dello scorso campionato, con il suo agente,, la base del mercato bianconero a Milano. Un faccia a faccia da non sottovalutare, visto che. Ma quella era un'altra storia, Lucci e Paratici parlarono serenamente per un paio d'ore, trovando la base per quell'accordo che avrebbe legato Perin alla società del presidente Agnelli fino al 2022. E, al tempo stesso,. Un "assist" da portiere a difensore, ripetuto poi quando l'ex Genoa, scelto poche settimane prima, al centrale tornato a casa. Tante critiche, un infortunio e due favori: c'è tutto questo nei primi mesi dell'avventura juventina di Perin.