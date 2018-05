Mattia Perin è al centro del mercato. Perché il Genoa ha bisogno di fare una cessione importante, il portiere è in scadenza nel giugno 2019 - per questo il suo prezzo non è eccessivo - e ha voglia di spiccare il volo: tutte le componenti al posto giusto, non a caso all'ultimo incontro in Lega la Juventus si è attivata per mettere le mani su Perin. La richiesta di Preziosi parte da 20 milioni trattabili, si può chiudere per una valutazione attorno ai 14/15 milioni totali con possibile inserimento di contropartite tecniche; Juve e Genoa ne riparleranno già dalla prossima settimana.



PROMESSE E PROPOSTE - Intanto, sul tavolo Perin si ritroverà una proposta bianconera da 5 anni: Mattia sarà chiamato a essere il vice di Szczesny, ma la promessa è di un impiego comunque continuo durante la stagione tra le diverse competizioni con la chance di prendersi la porta della Juve negli anni a seguire. Un'opzione che intriga Perin, favorevole alla soluzione bianconera. Il discorso è avanzato ma non siamo ancora alle firme perché il portiere del Genoa ha altre proposte... diverse: mentre la Juventus vuole stringere, il Napoli è legato a Maurizio Sarri. Se l'allenatore toscano restasse vorrebbe un portiere diverso, più bravo coi piedi; da qui l'assalto a Rui Patricio e Leno. Dovesse andar via, allora il Napoli potrebbe davvero provare a rilanciare per Perin. Ma negli ultimi giorni si è informata anche la Roma, convinta di tenere Alisson cui rinnoverà presto il contratto; se arrivasse un'offerta importante dal Real Madrid però sarebbe via libera alla cessione, per quel caso Perin è già stato sondato. Ma rischia di passare troppo tempo tra l'assalto della Juve e i piani di Roma o Napoli...