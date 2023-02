Il portiere della Juventus Mattia Perin ha parlato a Dazn dopo la vittoria sullo Spezia:



"La parata su Gyasi? E' esperienza, per come era messo ho capito che l'avrebbe potuta mettere solo in quel punto. Di Maria è un fuoriclasse con la F maiuscola, al top del calcio mondiale, tra i migliori con cui io abbia mai giocato. Quando fa queste cose qua c'è solo da applaudire".



PENALIZZAZIONE - "Dobbiamo migliorare tantissimo, lo sappiamo, ma le vicissitudini extra calcio ci hanno dato una grandissima mano. Se prima pensavo che fossimo un grande gruppo, ora lo penso ancora di più. Siamo uniti, sappiamo di meritare molto di più di quello che dice la classifica. Portiamo punti a casa per lo stemma che abbiamo sul petto, possiamo ancora raggiungere qualcosa di bello".